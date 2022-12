Margarita Hantke aclara dichos de “nana de 80 años” a quien casi se llevan en violenta encerrona a sus padres

“Terrible. Le hicieron una encerrona a mis papás, para variar jóvenes, uno con ¡metralleta! y casi se llevan a mi nana de 80 años. Cero piedad. Entrada Costanera Norte...”. Este es el tuit de la periodista Margarita Hantke y que dejó la grande en redes sociales.

No por el hecho en sí de la encerrona en plena Autopista Central, ingresando a la Costanera...no...sino que por el escrito de la profesional, que indica que iba en el vehículo de sus papás, la nana de 80 años.

Insultos más, menos, le ha llegado de todo a Hantke y dado este escenario, Publimetro conversó con ella para saber más detalles de lo que le pasó a sus papás y a la mujer que los crió.

Entrada Costanera Norte... pic.twitter.com/RAcrskhHjs — Margarita Hantke (@margaritahantke) December 19, 2022

“Veníamos de Curicó”

La madre de la periodista, Margarita Mujica, contó a Publimetro que regresaban a Santiago desde Curicó, luego de haber participado en el cumpleaños de uno de sus nietos. “Volvíamos normalmente a eso de las 17.30, estábamos ad portas a tomar la Costanera Norte al oriente, y de la nada aparece un auto que se estacionó adelante y otro atrás”.

“Dos niño se bajaron y uno me pegaba con una cosa en el vidrio, me sacó la cartera, a mi marido también, le pidieron las llaves, el celular, nos bajaron del auto, y todo terminó antes de tres minutos”, relató.

Pero lo peor estaba ocurrió cuando uno de los delincuentes se subió a su asiento y ella le advierte que atrás hay otra persona. “Atrás venía nuestra nana de la vida, la que crió a mis hijos, que es parte de mi familia, y fue con nosotros a Curicó a ver a sus nietos porque son parte de ella, le decimos nanits de cariño (...) y el tipo me dice ‘¿qué?’ y yo le digo déjala bajar, le quitaron la cartera, ella usa muletas, le costó bajarse, nos quedamos en medio de la nada de la autopista con los brazos cruzados, sin nada, se llevaron el equipaje, todo”, relató.

“Pero así como hay gente mala, hay gente muy buena, un chiquillo encantador, nos ofreció llevarnos a la comisaría, nos prestó el celular para llamar a nuestros hijos y se quedó con nosotros en la comisaría hasta que llegó mi hijo”, relató Margarita, quien fue muy crítica de la labor de Carabineros en la comisaría de Tocornal, donde acudieron en primera instancia para dar aviso de lo que había ocurrido.

La víctima aseguró que “nadie nos preguntó nada, venimos a denunciar una encerrona, pensé que se iban a activar protocolos, que los carabineros iban a avisar a las autopistas, pero finalmente a los 45 minutos que llegó nuestro hijo, nos fuimos a Barnechea”.

La madre de la periodista hizo un fuerte descargo. “Yo no sé cómo pretenden frenar esto si no le ponen prioridad, llamé a la Fiscalía Nacional y se demoran 48 horas en entregar el número de denuncio... como están en huelga nacional, yo no sé Vergara y Monsalve que están haciendo”, precisó molesta.

Margarita Hantke y polémica por “nana de 80 años”

Consultada sobre la batahola que causó su tuit, la periodista afirmó que “habían ido al cumpleaños de mi sobrino, mi nana nos crió a todos, acá hacen ver que tener nana es pecado. Ella nos cuidó a toda la familia, a ella le digo nadre, (madre-nana)ella es parte de la familia, se queda en mi casa, o en la de mis hermanos cuando viene a hacerse exámenes, pasa la Navidad con nosotros, cómo puede haber gente que asocie...”, dijo desorientada.

Precisó de inmediato que “no nos hace las cosas de la casa, ya está jubilada, ella vive en su casa en Buin y viene a Santiago cuando va al supermercado, a comprar sus remedios”.

No pudiendo creer la polémica por el tuit se limita a decir que le da “vergüenza ajena”, todo el escándalo que se creó. “Esto demuestra el decibel de temperatura, de cómo están las cosas en Chile”, sentenció.