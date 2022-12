Anita Alvarado dejó a “farandulandia” expectante: “Cuando una mujer está muy callada, es porque está preparando una bomba”

Anita Alvarado tendrá a muchos corriendo en círculos, luego de su última publicación en Instagram. “Cuidado, cuando una mujer está muy callada, es porque está preparando silenciosamente una bomba”, lanzó.

Estas palabras no hacen otra cosa que hacer pensar en Daniela Aránguiz, después del live que hiciera Anita, contando que Jorge Valdivia pensó en separarse de su esposa porque se enamoró de Angie, su hija, cuando tenía 17 años.

En un breve resumen del video, Anita dijo: “Sí, te voy a hacer mierda. La Angie tenía 17 y sí, estuvo con tu marido. Que yo sea prostituta ya es demasiado. Eso fue a los 25 años. Fui la mejor. Yo conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada. El padre rogaba para que siguiera con el Mago. Llegaba en taxi a la casa. En el condominio lo conocían todos”.

“Él estaba absolutamente enamorado. El Mago sufrió mucho. Le rogaba. Yo soy testigo porque yo le dije no más. Ellos andaban. Tu suegro me dijo que no terminaran. Daniela, a ti te iban a dejar porque no lo calientas y no está enamorado de ti”, dijo en el video.

Estas declaraciones, provocaron que Aránguiz respondiera en su Instagram, diciéndole que mejor hablara de “lo robos” que realizaba a adultos mayores.

“¿Por qué no habla de los abuelitos que le robó toda su jubilación?”, preguntó Aránguiz, compartiendo una publicación del medio Prensa Chilena, que mostraba los 82 mil trescientas personas conectadas al live.