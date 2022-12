Con mini shorts y un “cuerpazo”, Yalitza Aparicio ignora las críticas y “baila con Luis Miguel”

Yalitza Aparicio es una de las actrices más exitosas de México que saltó a la fama con su papel de Cleo en Roma en el 2018 y desde ese entonces su carrera ha ido en ascenso.

Sin embargo, a pesar de su éxito, la famosa se ha convertido en blanco de críticas siempre, por sus looks, su físico, y su origen, pero ella siempre ha salido adelante, demostrando que no le afectan o al menos no deja que le afecten.

Yalitza siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces oaxaqueñas , y se muestra muy real y auténtica en sus redes, dejando ver su sencillez, a pesar de ser una gran actriz.

Yalitza Aparicio ignora las críticas de la mejor forma, bailando tema de Luis Miguel

Yalitza Aparicio publicó un video a través de su cuenta de TikTok en el que se muestra con look casero bailando tema de Luis Miguel.

En el video se ve a la oaxaqueña en mini shorts negros, con una blusa celeste, el cabello suelto y sin maquillaje bailando el tema de “El sol de México”, Ahora te puedes marchar.

Aunque la llenaron de crueles críticas, y hasta aseguraron que parecía la “chica que limpia”, tratando de humillarla, la joven demostró así que no le importa lo que digan de ella.

“Así se hace Yalitza, siempre ignorando las críticas”, “que bella es esta mujer y tan sencilla, me encanta”, “amo que no le importe lo que le digan, esa es la actitud”, “wow que cuerpazo el de Yalitza, se ve hermosa”, y “bella bailando el tema de nuestro Luis Mi”, fueron algunos de los comentarios positivos que recibió.

Yalitza demuestra que nunca debemos dejar que lo que los demás opinen de nosotros nos definan, debemos darnos nuestro valor y demostrar que nos sentimos seguras y nos amamos.