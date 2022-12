Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se llenan de críticas por su silencio tras triunfo de Argentina

Cristiano Ronaldo ha sido duramente señalado tras la eliminación de Portugal en cuartos de final lo que le ha generado miles de comparaciones con Lionel Messi, quien logró alzar la Copa del Mundo con su selección.

La estrella de Portugal se fue con un sabor amargo de la competencia disputada en Qatar pues se trataba de su último Mundial, además, de que Messi ha cobrado delantera al lograr posicionarse como el mejor jugador del mundo, título que disputaban ambos.

El mundo entero se ha puesto a los pies del argentino, pero también han criticado la actuación de CR7 quien no ha felicitado al seleccionado campeón.

A las criticas hacia Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

El luso ha mantenido el silencio tras la gran final, al igual que la madre de sus hijos Georgina Rodríguez, a pesar de que ella es argentina.

Cristiano tuvo una imagen opaca en el Mundial Qatar 2022 al terminar como suplente en un Portugal eliminado en los cuartos de final ante Marruecos, siendo la gran sorpresa.

Georgina se convirtió también en una de las más señaladas por los looks que llevó a los estadios, pues muchos aseguraron que le faltó humildad y sencillez.

Rodríguez vistió grandes marcas y llevó distintas prendas lujosas, lo que fue calificado como fuera de lugar.

Mientras tanto Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, llevó siempre la misma camiseta de visitante de su selección y acompañó en cada partido a su esposo.

La gran pregunta de muchos internautas fue porque la pareja no ha emitido ningún comentario sobre Messi y la selección de Argentina.

“Te faltó humildad, algo que le sobró a Messi”, “por que no has felicitado a Argentina?”, “Eres un gran jugador pero deberías felicitar a tu contrincante”, “Si naciste en Argentina por qué no celebras su triunfo?”, “Se te olvidaron tus raíces”, es parte de los comentarios que reciben Cristiano y Georgina en redes sociales.