Critican a Poncho Herrera por aprovecharse del éxito de RBD pero no acudir al reencuentro

Después de 14 años sin pisar los escenarios RBD confirmó finalmente su gran regreso generando todo un revuelo entre sus fans quienes ya esperan emocionados saber los detalles del reencuentro que está pautado para el 2023.

Sin embargo, tras conocerse el anuncio se pudo conocer que Alfonso ‘Poncho’ Herrera no formará parte de la gira pues el decidió dejar atrás su faceta como cantante en la agrupación para avanzar con su carrera como actor.

Su decisión no ha sido apoyada por sus fans quienes aseguran que fue gracias a Rebelde que logró ser famoso y que ahora le da la espalda a sus compañeros.

Poncho Herrera y la publicación que fue rechazada por sus fans

Pese a que Poncho no formará parte del tour Soy Rebelde World Tour, usó el momento eufórico de sus fans para promocionar una Organización de las Naciones Unidas (ONU) utilizando el nombre de la agrupación.

A través de su cuenta en Twitter Herrera, colgó un video sobre la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) de la cual es embajador.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

“Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”, escribió.

Aunque su publicación se trataba de una buena causa pues ayuda a concientizar sobre el apoyo a personas en vulnerabilidad en algunas partes del mundo, usuarios de esta red social no dudaron en arremeter contra el artista debido a que hizo referencia a Rebelde a pesar de que se negó a volver con sus excompañeros a la gira.

“Me amargas, hubieras hecho la gira con RBD y todo lo que ganas lo puedes donar a esa organización !!! Piensa la ptmr”. “Ah, pero para publicidad ahí sí”. “Y usa la frase precisamente el día que los demás anuncian que se reúnen… Insertar meme de huevos super grandes del Mercadona”. “Lávate la boca antes de usar esas palabras… si “para atrás ni para agarrar vuelo” No menciones nada de RBD/Rebelde… no te cuelgues de la promoción de eso que no quieres ser parte. PD. Si tanto querías donar podrías haber sido parte del reencuentro y donar lo ganaras”, son algunas de las menciones.

Pese a las criticas y señalamientos, hay quienes también decidieron apoyarlo y se tomaron con humor su comentario.

“La gente enhierbada en los comentarios si este actor decidió no revivir un personaje de hace más de 18 años es muy su asunto pinch*s caprichitos se avientan”. “Poncho Herrera con conciencia social y apoyando a la ONU y crisis migratorias es todo lo que está bien en este mundo. Tqm”, escribieron.