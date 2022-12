Elige una figura de corazón y entiende qué tipo de amor necesitas para 2023

Con los test de personalidad podemos descubrir muchas situaciones que no teníamos claras de nuestra forma de ser; por tal motivo, se han convertido en uno de los contenidos más virales de la web.

En este nuevo desafío descubrirás aspectos de ti que a veces no eran precisos, en específico, sabrás qué amor necesitas para 2023, así entenderás lo que ocupas en tu futuro.

Lo primero que deberás hacer es fijarte bien en la siguiente ilustración y ser sincero, pues tienes que elegir uno de los dos corazones.

Ten en cuenta que esto es sólo un ejercicio que te puede orientar, por lo que no todo es la realidad, así que no te claves si la respuesta no es lo que estabas esperando; sobre todo, no te enfades.

Recuerda que lo más importantes es que seas sincero a la hora de resolver este desafío, pues eso ayudará a tener una respuesta más acertada.

Muy bien, es tiempo de que te fijes bien en la imagen y selecciones el corazón que más llame tu atención, así que manos a la obra.

Mira la imagen

Test de personalidad. Elige un corazón de la imagen. (Tiempox)

Solución

Opción 1

Este Año Nuevo podría ser bueno para reforzar el amor que sueles tener hacia tus seres queridos, así como a tus amigos.

Debes tratar de que esos lazos tengan más fuerza, pues de ellos sueles tener el mayor apoyo durante los meses del nuevo ciclo.

Sin embargo, es importante que te relaciones con otras personas, ya que sólo así podrás tener un mayor apoyo en tu vida.

Opción 2

Está bien que ofrezcas tu amor a otras personas, pero en este 2023 deberás fortalecer el amor propio y dedicarte a ti más tiempo.

Hay heridas que deberás sanar, pero eso sólo lo conseguirás con atención específica, así que abre tu mente para nuevos mundos.