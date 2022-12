“Experta en trabajar con el ex”: Millaray subió al columpio a Fran García en “Yo Soy”

Un duelo de titanes se llevó a cabo el en último capítulo emitido del programa de Chilevisión “Yo Soy”, pero no fue precisamente entre los participantes, sino que entre la animadora Millaray Viera y la jurado Fran García Huidobro, quienes tuvieron un divertido cruce de palabras, respecto a sus exparejas, consignó Página 7.

Todo partió luego que dos cantantes imitaran Manuel Mijares y Lucero, lo que trajo al recuerdo que ambos artistas fueron pareja en el pasado y lanzó el primer comentario, que encontraría eco en la Fran, quien también ha trabajado con su ex, Julio César Rodríguez.

“Qué mala la producción, imagínate, después de ponerse de acuerdo con la pensión de alimentos y el divorcio, ahora, más encima se juegan la permanencia”, indicó la conductora.

Sobre esta singular situación, Jean-Philippe Cretton comentó: “Yo le preguntaba a la Fran, que de repente me pierdo en la copucha, si estaban juntos o separados”.

“Son como la Fran y Julio”

Ahí, Millaray le puso sal y pimienta a sus comentarios, para darle más sabor a la evaluación de los concursantes.

“Son como la Fran y Julio (César Rodríguez), son como amigos, trabajan juntos”, replicó Viera.

“Ganan más juntos que separados, es igual que Los Prisioneros o Los Bunkers”, replicó la exanimadora de “Maldita Moda”.

“Uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz”, agregó Viera, en esta suerte de pinponeo de indirectas.

“Cuando se requiere dinero, nos juntamos todos”, agregó Huidobro.

Pero, las bromas no quedaron ahí, puesto que cuando a Millaray le tocó dar el pase a Francisca, le volvió a recordar la relación con JC.

“A continuación, una mujer experta en trabajar con el ex”, expresó, lo cual generó una llamativa respuesta de la jurado.

“No, yo creo que tú ves más a tu ex que yo al mío...“Al menos tú subes más historias de Instagram con tu ex que yo”, contestó la actriz, en referencia al especial vínculo que mantiene Viera con Álvaro López.

“Venía con revés, a dos manos”, afirmó entre risas Jean-Philippe Cretton.