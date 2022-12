Influencer dice estar ‘harta’ de que la comparen con Kim Kardashian a pesar de la gran popularidad que ha ganado en redes sociales

Sonye Sed, es una creadora de contenido que se enfoca en trata temas de alimentación y de su día a día en la red social TikTok. Sin embargo, su principal atributo, al momento de ganar seguidores, sigue siendo su gran parecido con la modelo y empresaria Kim Kardashian.

Desde hace unos meses, la estadounidense, de 34 años, ha visto como más usuarios se le acercan a la caja de comentarios para decirle su gran parecido con la integrante del ‘clan’ Kardashian.

Ella mismo reveló en una entrevista con ‘The Daily Mail’ que las comparaciones comenzaron cuando tenía solo 20 años, en el momento en el que se estrenó la primera temporada de Keeping Up With The Kardashians.

“No lo veo yo mismo en absoluto. La primera vez fue cuando estaba conduciendo. Bajé un poco mi ventana polarizada y todos en la autopista comenzaron a grabarme y saludar, pensando que yo era ella. Fue entonces cuando yo estaba como... espera... piensan que soy Kim. Mi hermana estaba conmigo”, dijo.

Sonye está cansada de la comparación

Aunque Sonya ya no está “sorprendida”, está cansada de que la gente “asuma que estoy tratando de parecerme a ella a propósito”.

El acoso que recibe en la calle ahora lo vive en sus redes sociales, donde siempre le dejan un comentario refiriéndose al parecido con Kim.

Cuando se le preguntó más sobre los aspectos negativos de parecer una estrella de Hollywood, Sonya dijo: “Desde mi ascenso en TikTok siento que está empezando a tener un efecto más negativo.

“Recibo muchos comentarios como; sé tú mismo, deja de esforzarte tanto por ser Kim K, incluso intentas hablar y sonar como ella, que es solo un acento normal del Valle, y que te llamen Kim.

Actualmente, la joven acumula más de 350 mil seguidores en TikTok.