“Les ganamos dos Copas América”: Humberto Sichel le paró los carros a hincha argentino

Humberto Sichel se encuentra en Argentina para cubrir todos los detalles de las celebraciones de los hinchas argentinos tras ganar la copa del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, un fanático de “La Albiceleste” lanzó un desubicado comentario que molestó al periodista.

El entrevistado, apodado como “El Gabigol”, sacó a la luz las críticas de los chilenos y de personas de otros países de Sudamérica en contra el arquero de la selección, Emiliano “El Dibu” Martínez.

“Una de las críticas que hacían los chilenos a ‘Dibu’ es que le habían pateado poco, pero le habían convertido muchos goles”, recordó, a lo que el periodista respondió: “Pero ayer atajó como un campeón”.

En ese momento, el trasandino habló sobre La Roja, principalmente su no clasificación al Mundial de Qatar 2022. “A Chile no le patearon una vez al arco porque no entraron al Mundial”, bromeó entre risas.

Humberto Sichel perdió la paciencia y no dejó pasar las desatinadas palabras: “Pero bueno, les ganamos dos Copas América. Gracias, que te vaya bien”, comentó un indignado Sichel para caminar rápidamente.

Esta actitud provocaron las risas de los periodistas de “Chilevisión Noticias”, por lo que el comunicador justificó su accionar argumentando que “fue innecesario el comentario de él, había que responderle. Innecesario, innecesario”.