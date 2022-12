“Por imbécil estoy más asustada que la cres...”: Paty Maldonado aseguró que se encuentra atravesando delicado momento de salud

En la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado reveló que se encuentra pasando un duro momento personal, eso tras tener problemas en su salud.

Según los dichos de la opinóloga en YouTube, tuvo que someterse a un procedimiento de urgencia por dejarse estar y no tratarse a tiempo.

“Perdónenme que hable un poquito así rara, pero mañana (este martes) me hacen una intervención un poquito delicada. Voy a quedar un poco media complicada. Nada grave, es un cuestión con una muela con la que me dejé estar y quedó la caga…”, admitió de entrada la exrostro de Mega.

A raíz de esta situación, la Maldo realizó un sincero mea culpa. “Mañana me voy a hacer esta operación y les voy a decir algo: me pasó por dejada. Fue una irresponsabilidad mía. Se me quebró un tratamiento que yo tenía y dije ‘ya mañana voy’ y me dejé estar… tres meses”, reveló.

“¿Y qué pasó? Que la raíz le está haciendo daño al hueso y por lo tanto mañana me tiene que intervenir. Por imbécil estoy más asustada que la cres...”, explicó.

Acá puedes ver el último capítulo: