“Yo no pesco más esta cuestión”: Mauricio Israel criticó sin filtro las vacaciones de Daniela Aránguiz y Mago Valdivia juntos

Luego que Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia confirmaran su quiebre matrimonial, sorprendieron al irse juntos de vacaciones a Estados Unidos, cosa que de verdad fue como balde de agua fría para el ahora opinólogo Mauricio Israel.

Fue en el programa “Sígueme y te sigo”, de TV+, que el también comentarista deportivo expresó un furioso descargo por lo que ocurre con la exchica Mekano y el exfutbolista. “Llevamos cuatro programas hablando de lo mismo”, reclamó tal como consignó La Cuarta.

Israel estalló cuando decidieron tocar el tema de la famosa expareja y dijo: “todo el medio show, hablando pestes, diciendo que no lo va a perdonar y a la semana ya estás con la posibilidad de que puede dormir contigo. Yo no pescó más está cuestión”, lanzó Mauricio, agregando que le daba “lata” la situación.

Israel cree que estuvieron puro “perdiendo el tiempo hablando días y no sé, y ellos se están riendo de nosotros en nuestra cara, en Miami todavía, y en Orlando, y nosotros comprando el circo. Yo no más”.

Además solictó que no “contarán más” con él para hablar sobre el trillado tema, pero Andrés Baile entonces le respondió que “no había estado en todo el programa” y ahora no quería hablar.

¡Me aburrí!

“Ya me aburrí ya, fome, tú hombre viejo en la farándula, entras en el circo y no eres capaz de darte cuenta que nos están vendiendo una pomada y nosotros como idiotas sacando números”, respondió Mauricio.

Por lo mismo Andrés le respondió “aquí el único de la palabra ‘idiota’ es usted, yo desde el primer día les dije que esto es una reconciliación segura, usted lo compró y lo compró, como un idiota como dijo usted, ellos andan de vacaciones”.

Sin embargo, Israel aseguró que “con la plata nuestra. La Daniela Aránguiz se paseó por todos los programas, (...) le pagaron y resulta que ahora con esa plata ellos se van de vacaciones”.

“Te estoy diciendo que somos unos giles por haber comprado este circo. Por favor, llevamos cuatro programas hablando de lo mismo. ¡Cuatro!”, reclamó y finalizó diciendo que no hablaría más del tema, porque todo se trataba de un vil show.