Andrés García acusa a la madre de sus hijos de mala influencia para ellos y su hijo le responde

Desde varios meses, Andrés García ha estado dando de qué hablar debido a los problemas de salud que está enfrentando. Es a través de sus redes sociales y programa de Youtube que el primer actor ha mantenido a sus seguidores al tanto de su estado sin embargo, cada vez ha encendido más las alertas “del final”.

El propio actor ha dicho en sus videos: “Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil”.

García reveló que padece de cirrosis, fibromialgia y osteoartritis, además de otros problemas que lo han debilitado. A partir de ahí, han sido varias publicaciones en las que se ve el deterioro de su salud.

En medio del deterioro de su salud, el actor ha estado envuelto en polémica debido a la repartición de su herencia, la mala relación con sus hijos y las acusaciones contra su ex esposa.

En un principio se dijo que en la herencia estaban sus hijos Andrés y Leonardo, su ex esposa Sandra Vale, su amigo Roberto Palazuelos, su hermana Rosa María y Margarita, su actual esposa. Únicamente su hija Andrea había quedado fuera sin embargo, las cosas fueron cambiando y ahora las únicas herederas será Rosa María y Margarita.

Es así como con los meses han surgido más y más conflictos, empezando por las acusaciones de su hija sobre no querer saber nada de él por el abandono que sufrió.

Hace unas semanas, su hijo Leonardo, de quien también ha estado señalado, aseveró que es Margarita quien no los deja acercarse al histrión.

“Andrés García es un hombre de fortaleza, un amigo generoso, el hombre que luchó por todo lo que amo, que ganó múltiples batallas y alcanzó sus sueños, es mi inspiración, mi orgullo, mi padre”, expresó.

Aunque dejó claro que respeta sus decisiones, así como su espacio, aseguró que si no ha luchado por estar ahí ha sido “para evitar cualquier cosa que pueda alterar su paz, su estado emocional y por sobre todo su delicado estado de salud”.

Mientras tanto, Andrés García señaló a la madre de sus hijos como una mala influencia

Tras los señalamientos de Leonardo a Margarita, Andrés García salió en su defensa, así como de Andrés (hijastro de Margarita) y acusó a Sandra Vale, madre de sus hijos, de haber sido quien les proporcionaba drogas.

“Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco”, aclaró. “Las drogas se las proporciona a sus propios hijos Sandy, su mamá”.

García además acusó a sus hijos biológicos de ser unos interesados que sólo están detrás de su herencia.

“A estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tiene ninguna credibilidad y tan poca ma*** tienen que yo ando muy enfermo, y no me dejan morir en paz (…) Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia”, estimó.