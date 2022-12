“Felipe Camiroaga es único, nadie se va a parecer”: Eduardo Fuentes comentó sobre su llegada al matinal de TVN

El animador Eduardo Fuentes ha tenido un movido año en su ámbito laboral. A principios de año tuvo un lío con La Red debido a que no le habían pagado su sueldo después de la crisis que hubo en el canal. En el último trimestre del año, llegó a TVN y su próximo desafío laboral será conducir “Buenos Días a Todos”.

“Este año es como cuando uno va en un partido de fútbol y a la mitad le llevan cuatro goles y tú dices ‘esto no da’, y de pronto hay un giro y los dimos vuelta. Así siento en términos de ánimos como ha sido este año, complejo con la situación de La Red, mucha tristeza y viene TVN, que era partir de cero y ha sido muy virtuoso”, señaló en una conversación en “Ciudadano ADN”.

Le preguntaron cómo toma este desafío considerando la relevancia cultural que tiene el matinal de TVN en Chile. “Es una de las marcas más reconocidas y queridas para la gente en términos de programas de TV (...) “Cuando surge esta opción, era como lanzarse en bungee, yo sé que hay una cuerda, un equipo, pero es arriesgado, pero me gusta que sea así”, comentó.

“Mi motivación en la vida es moverme por algo que me obliga a salir de zonas de confort, de buscar cosas que no he hecho tal como con Mentiras Verdaderas”, afirmó.

Acerca de su llegada al matinal de Televisión Nacional, le preguntaron si está preocupado por el fantasma de Felipe Camiroaga. “Nadie puede hacer una comparación con Felipe, es único en su especie”, señaló.

“Puede que alguien compare, pero no es mi afán, no tengo ningún punto de comparación con una figura como Felipe Camiroaga, ni en la trayectoria, no pretendo eso. Felipe es único, nadie se va a parecer, nadie lo va a igualar desde el punto de vista de sus capacidades de comunicación, de la pinta que tenía, de lo que él generaba”, continuó el periodista.

“Nosotros venimos a hacer otra cosa, es distinto (...) no le tengo miedo a ese tipo de comparaciones. Si es que hubiese un fantasma de Felipe, buscaría que a su programa le fuera bien”, dijo a modo de conclusión.