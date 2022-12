Jordi Castell sin piedad contra el PC: “Lo único que hacen es avalar la violencia y al caos como lenguaje de lucha”

En el capítulo de este martes del programa “Tal Cual”, tocaba el tema del remate de distintas piezas pertenecientes al empresario y filántropo, Leonardo Farkas. En ese contexto el panelista del día, Jordi Castell, dio a conocer su molestia por el estado en el que están las calles de Santiago con los rayados y de la poca cultura que se ve en las calles.

“Voy a decir algo súper fuerte, más que indignarme me desespera, soy súper engrupido con la arquitectura y el diseño, porque es historia y me apasiona (...) cuando a un país no se le ha educado para respetar eso, es porque han habido más de 50 años de carencias”, dijo el fotógrafo.

Agregó que “cuando vienen descerebrados incitando a dividir y a la violencia como modo de obtener ganancias, perdón me voy a poner político...”, advirtió y lanzó su fuerte crítica.

“Pero lo único que hace el PC es avalar la violencia y al caos como lenguaje de lucha, es lo menos democrático, yo soy súper demócrata, cero de derecha, pero aquí no se puede seguir avalando que la falta de respeto al 99% de la población, que se estén robando, quemando lo que nos pertenece a todos”, sentenció.

Revisa acá el programa: