José Miguel Viñuela tras polémica con camarógrafo: “Me hubiese gustado estar más acompañado por mis compañeros”

José Miguel Viñuela fue el último invitado en “Buenas Noches a Todos”, donde se refirió al incidente con un camarógrafo, a quien le terminó cortándole el pelo.

En la entrevista con Eduardo Fuentes, el animador de TV+, confesó que este polémico episodio dejó una marca en su carrera profesional y provocó su despido de Mega.

“Nunca le he endosado la responsabilidad a mi equipo sobre lo que pasó. Fue mía, pero me tocó pagar de lo que pasó en pantalla, y en esa primera etapa Mega me apoyó bastante”, aseguró de entrada.

“Yo pensé que el canal me iba a echar, y en ese momento se portaron super bien conmigo, me dijeron que saldría de pantalla, para calmar un poco, vamos a investigar y abrir un proceso”, aclaró.

Sin embargo, y a pesar de tener un “apoyo gerencial”, hay algo que le duele hasta el día de hoy. “Me hubiese gustado al otro día de lo que ocurrió haber estado más acompañado por mis compañeros a la hora de los qué hubo. Haber pedido las mismas disculpas pero sintiéndome más apapachado”, explicó.

En ese entonces, sus compañeras de “Mucho Gusto” eran Diana Bolocco y Soledad Onetto, ambas ya están fuera del panel.

“No sé si me dejaron solo, tenía mis disculpas preparadas, leí la carta en pantalla, pero lo hice solo. Ahí me hubiese gustado estar más acompañado por mis compañeros en pantalla. Ya fue, pasaron más de dos años”, concluyó.