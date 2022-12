La revelación “hot” de Pepi Velasco: “Conocí a otra persona a los 56 años (...) esquina que había me lo tiraba”

En el programa “Tenemos que Hablar de Sexo” de Tonka Tomicic, estuvieron invitados personajes de más de 60 años, para así reflexionar sobre la sexualidad sobre esta edad. Y la actriz Pepi Velasco, actual panelista de “Juego Textual”, reveló detalles de su vida amorosa.

Consultada por Tomicic sobre cómo vive su sexualidad en la actualidad, Velasco afirmó que “yo la vivo con un paréntesis ahora, me separé hace un año y medio, y estoy hace un año y medio estancada, parada, estoy en estado de reposo”.

Lo que sí es que lanzó una bomba que hizo reír a todo el panel: “pero cuando me separé de mi primer marido, 33 años con él, conocí a otra persona a los 56 años y de verdad me di cuenta que era un mito que la sexualidad después de cierta edad se va apagando, esquina que había me lo tiraba, era una cosa horrorosa”.

Velasco confesó que fue infiel a su primer marido con este hombre que conoció en un avión. “Me pillaron por el celular, y me la perdonaron”, explicó la actriz, pero finalmente ese matrimonio terminó.

