Marlen Olivari sobre el feminismo: “¿Pero por qué hay que ser iguales? ¿Por qué competir con el hombre?”

Marlen Olivari tuvo una tensa conversación las panelistas de “Juego Textual”, esto luego de dar su polémica reflexión sobre el movimiento feminista en nuestro país.

Todo comenzó cuando la show woman explicó que “yo tengo un respeto gigantesco por todas las feministas de Chile, pero la verdad es que yo apoyo a todas las mujeres. Sentí muchísimo que en este movimiento fue un poquito sectorizado”.

Según su criterio, en el estallido social “dio la sensación de que el movimiento feminista era más de izquierda”.

Posteriormente, criticó que las feministas -dada su percepción- no apoyaron a las uniformadas en este periodo. “Sentí en muchos casos que cuando las policías de investigaciones o Carabineras eran golpeadas o agredidas, las feministas no las apoyaban y son mujeres”, argumentó.

Minutos antes, Begoña Basauri le señaló que para que haya Carabineras, hubo mujeres que pelearon por el derecho a entrar a una institución para hombres.

En la misma línea, la panelista de Canal 13 aseguró que el feminismo tiene como objetivo “validar los derechos sociales que tenemos las mujeres como iguales a un hombre, en el sentido de que nos debemos diferenciar...”

Sin embargo, Marlen no estuvo de acuerdo y la interrumpió para preguntar: “¿Pero por qué hay que ser iguales? ¿Por qué competir con el hombre? Si yo creo que las mujeres incluso somos superiores a los hombres, en todo”, manifestó.

Por su parte, Basauri respondió: “Porque tenemos que ser iguales en derechos. No es competencia (...) Me gusta sabe que tengo derecho a votar y no se cuestionan mis derechos sociales”.

“Se fue muy para el lado político”, indicó Olivari sobre el movimiento.

De paso, la exMorandé con Compañía arremetió contra el colectivo feminista “La Tesis”, que se hizo conocido mundialmente tras crear una canción en contra de algunas actitudes patriarcales. Marlen asegura que la parte de “‘el violador eres tú’” no le gustó porque “no son todos los hombres violadores”.

En ese momento, María Jimena Pereyra quien la frenó y corrigió que la performance se refiere a casos específicos de violadores.