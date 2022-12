Que no le salga Géminis la guagua: La peculiar petición que le hizo la matrona a Marlen Olivari

El paso de Marlen Olivari por “Juego Textual” despertó diversos debates y temas de discusión, pero también en el espacio reveló simpáticas anécdotas de su vida. Una de ellas fue el parto de su hijo Lorenzo Marocchino Olivari, el cual estuvo ambientado con música.

La show woman más conocida de Chile señaló que su esposo colocó Laura Pausini y Eros Ramazzotti mientras estaba dando a luz. “Resulta que coincidentemente mi ginecólogo (...) y todo su equipo son de origen italiano”, comentó.

Días antes de su parto, Marlen reveló que la matrona le hizo una particular petición que tiene que ver con los signos zodiacales. “La matrona me había pedido que por favor me aguantara dos días más, yo le digo ‘pero, ¿por qué?’”, contó la animadora.

“Para que no sea Géminis, para que sea Cáncer”, señaló la matrona. “Doctora, si usted me dice que es lo mejor, yo me aguanto, ella me dijo ‘sí, yo tengo un hijo Géminis y no quiero que te salga igual que el mío. Los Cáncer son súper buenos hijos’. Me aguanto le dije”, comentó Olivari, quien confirmó que su hijo es Cáncer.

