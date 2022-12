¡Tiembla La Red otra vez!: Revelan que importantes rostros podrían dejar la estación televisiva

Según informó este miércoles el portal El Filtrador, La Red se encontraría atravesando un nuevo y tremendo remezón. Esto, luego que Eduardo de la Iglesia y Julia Vial, los conductores de Hola Chile, no estarían llegando a a cuerdo con la señal por falta de negociación.

Con respecto a De la iglesia, El Filtrdor indicó que su contrato finaliza el 31 de diciembre y que, hasta el momento —a días de que termine el 2022— aún no está clara su continuidad en la señal. Algo parecido pasaría con Julia Vial, a quien tampoco le han renovado su contrato, el cual termina a fines de este mes.

Consultados al respecto por el portal Página 7, los dos periodistas mencionados no quisieron hablar del tema, lo cual mantiene más en la incertidumbre el futuro de La Red.

Recién en septiembre pasado, en medio de la huelga de los trabajadores de La Red, Julia Vial participó en el late de Julio César Rodríguez, Pero Con Respeto, donde fue consultada sobre su posible salida del canal donde lleva años trabajando.

“Yo no me muevo por plata”, dijo la periodista, cuando ‘JC’ le consultó si aceptaría animar el matinal de Canal 13. Pero luego, J.C. le consultó su aceptaría un nuevo “desafío profesional”, a lo que ella respondió: “Absolutamente, pero no lo haría por una cosa económica. Por un proyecto podría ser”.