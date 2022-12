“Todas las noches aplico ansiolíticos”: Viñuela reveló forma de superar crisis de ansiedad

El animador de “Tal Cual”, José Miguel Viñuela, confesó que sufre un complejo síndrome relacionado con la ansiedad, los cuales le habrían pasado la cuenta durante su participación en el matinal de “Mucho Gusto” de Mega, relató en entrevista con Eduardo Fuentes, consignó Página 7.

Fue durante el programa “Buenas noches a todos” de TVN, que contó sobre los cuadros ansiosos que se vieron fuertemente agravados con la situación que vivió el país con el estallido social y que le afloraron estando al aire.

“Me pasó un día haciendo una mención para un programa. Tenía que leer la pantalla, y con toda la frase ahí, no fui capaz de leerla. Me quedé en blanco. Me vino una angustia muy grande. Se me secó la boca, se me aceleró el corazón. Y pensé: ‘Debo tener algo en la cabeza’”.

“Ansiedad y crisis de pánico”

Tras esto, Viñuela acudió al médico, quien le adelantó que su crisis tendría un origen emocional.

“Me hizo una prueba de como 50 preguntas y me dijo: ‘Lo que tú tienes es síndrome de ansiedad generalizado. Y esto se detecta por esto, y esto’”, dijo.

Según contó, el diagnóstico lo realizó gracias “a las respuestas que le di en ese minuto, y se combinaba mucho con las crisis de pánico”.

“Empecé a tomar ansiolíticos, y después de un año los dejé por mi propia cuenta. No quería depender de fármacos ni nada, y después me di cuenta de que los necesitaba”, sostuvo.

Sin embargo, el conductor de Tal Cual, señaló que nuevamente trató de abandonar los medicamentos, pero no pudo a raíz de la orden médica.

“Duré como tres años y volví a tratar de dejarlos. Al final un día fui al doctor y me dijo: ‘Hay personas que pueden y otras que no. A lo mejor, lo tuyo es mucho más orgánico y probablemente los tengas que tomar de por vida’”, señaló.

Finalmente, José Miguel desclasificó que sigue al pie de la letra la orden del especialista. “Eso es lo que hago hoy día. Todas las noches aplico ansiolíticos”, sentenció.