“Usted es muy guapa, eso es así, ¿le ha jugado en favor o en contra?”: Camila Vallejo responde particular pregunta a Julio César Rodríguez

“Usted es muy guapa, eso es así, le ha jugado a favor o en contra?”. Esa fue la pregunta que le hizo Julio César Rodríguez en PCR a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Y el animador se mostró entre coqueto e incómodo haciendo la reflexión.

“En esto no es todo blanco y negro, es de ambos siempre, porque me tocó por el tema de mi aspecto la parte superficial, siempre ser cuestionada en el rol que jugaba y los méritos para llegar. Por ejemplo, en la elección a la Federación (Fech), en la cuando gané, dijeron que era voto hormonal”, explicó.

En ese punto la ministra precisó que “había mucho machismo en el mundo estudiantil”.

“Y en la televisión era súper desagradable, no me preguntaban por las demandas, sino que era cómo ‘¿tienes pololo, quién es tu mentor?’, siempre se asociaba que no podía pensar por mí misma, que había como una figura paterna, o era el compañero, el militante tanto...”, explicó.

La peluca de Vallejo

Julio César le preguntó sobre una peluca, ante lo cual la ministra contó que “en un momento de mi vida donde no estaba preparada para tanta exposición pública, donde era súper agobiante, me pedían fotos, no lograba avanzar cuando iba a comprar por ejemplo, entonces tomé la ‘sabia’ decisión y muy ridícula, de comprarme una peluca para tratar de pasar piola en la calle”.

“La usé como una vez y fracasé en ese instante”, dijo Vallejo.