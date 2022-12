Vale Ortega le resta importancia a críticas que le hacen seguidores por Redes Sociales

La influencer ha sorprendido por el grado de moderación y sabiduría al responder a críticas mal intencionadas que algunos seguidores le hacen llegar a través de las Redes Sociales, según consigna La Cuarta.

En historias de Instagram, la ex chica Calle 7 reflexionó acerca del tenor de ciertos comentarios que usuarios de esta plataforma le han señalado en relación con la presencia reciente de su pequeña hija, Sienna, en especial un curioso mensaje que le hizo llegar una seguidora sobre la rutina de Vale con sus hijos.

“Yo veo siempre con tu bebé en brazos… y diciendo que estás cansada y cansada”, escribió un contacto, frente a lo cual la influencer no hizo esperar su réplica.

“Oye, amorosa, cuéntame tú cuál vendría siendo el problema de esas dos cosas, porque no… no lo veo”, respondió Ortega con un gesto de pequeños golpes en su frente que daban a entender lo absurdo del comentario.

Su postura frente a las críticas

A continuación otra seguidora le consultó si no sentía molestia ante el desatino de ciertos mensajes.

“Muchas veces me da risa, porque pienso que buscan molestar o tener una reacción contestataria. Yo elijo la risa porque no me cabe en la cabeza que alguien se dé la paja de andar tirando mala onda”, expresó la ex chica Calle 7, descolocando a la hater con su estoicismo y sensatez.

A continuación los registros

Captura historia Instagram Vale Ortega La ex chica Calle 7 responde a críticas en sus RRSS.