Actriz y cantante tras Luisa Madrigal en “Encanto” protagoniza campaña navideña de Disney y Make-A-Wish

“Celebrando la magia” se llama la campaña navideña de Disney en colaboración con Make-A-Wish, fundación que apoya a niños con enfermedades graves. En un emotivo video una pequeña niña se ve desplazada por la inminente llegada de un nuevo integrante a la familia. Por lo tanto, sus padres y su abuela no le pueden prestar tanta atención como suelen hacerlo.

Pero su hermano la apoya en cada minuto. ¿Cómo le muestra esto? Comparte su peluche de Mickey Mouse para dejar en claro que está ahí para acompañarla. La historia no tiene diálogo, pero sí con un mensaje que se da a través de la canción “Siempre a mi lado”, interpretada por Jessica Darrow, quien dio la voz en inglés de Luisa Madrigal en “Encanto”.

“Cuando me enteré de que querían que diera voz a la campaña se sintió muy similar a cuando supe que me habían dado el papel de Luisa en ‘Encanto’. Estaba emocionada. Siempre es un honor que me pidan poner mi voz a una animación de Disney”, dice Darrow.

Sobre cómo se siente ser parte de la familia Disney, explica: “Es increíble, muy irreal. No puedo decirlo suficiente”.

Donaciones vía compra de juguetes, ropa y accesorios en shopdisney.es/ o a través de shopdisney.es/makeawish y worldwish.org/disney