Kramer desclasificó encontrón que tuvo con “Negro” Piñera: “¿Hasta cuándo? ¡Para tu hue*!”

Una de las imitaciones más reconocidas de Stefan Kramer es el del José Miguel “Negro” Piñera, un clásico ya en su repertorio. Sin embargo, en una ocasión tuvo un encontrón con él, de acuerdo a lo mencionado en su libro “Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer”, recopilado por TiempoX.

En uno de sus shows “Kramer On the Moon”, el comediante se encontró con el “Negro” Piñera, quien era uno de los personajes que formaba parte del acto. El segmento comprendía una conversación con su hermano, el expresidente Sebastián Piñera, quien le decía que no sirve para nada.

Stefan señaló que cuando terminó su show, José Miguel llegó al camarín muerto de la risa e incluso lo invitó a tomar copete. Sin embargo, no accedió ya que se devolvió a Santiago, pero esto no quedó ahí. En la noche, el imitador comenzó a recibir llamadas del empresario nocturno.

“Oye, igual me quedó dando vueltas lo que me dijiste… de que no sirvo para nada. ¡Puta hue**, me gustaría que nos juntáramos a conversar. ¿Sabís? No hue*** más a mi hermano hue** ¿Hasta cuándo? ¡Para tu hue*!”, le dijo José Miguel Piñera.

La mala onda no siguió debido a que la mañana siguiente, ya que el cantante lo llamó para disculparse. “Oye, muy bueno todo, perrito. Tranquilo, que no hay ningún problema. Un abrazo”, le dijo Piñera.

Kramer señaló que ahora hay pura buena onda entre los dos, “y ahora me ama. Siempre me manda fotos y me tira recuerdos (...) no somos amigos pero le tengo mucho cariño”, concluyó.