La madre de Piqué envió una advertencia a Clara Chía en televisión y dejó a todos desconcertados

El polémico romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha salpicado a sus familias directamente, ante el rechazo que han causado a nivel mundial por su infidelidad a Shakira, por lo que la madre del ex futbolista no tardó en ofrecer declaraciones en televisión y lanzó un mensaje que no pasó desapercibidito.

Los españoles hicieron público su romance a solo tres meses de que se conociera su ruptura con la cantante colombiana, pero lo cierto es que ya llevan un años juntos, y pese a ello, la joven rubia ha recibido el apoyo de sus suegros.

Montserrat Bernabéu, madre de Piqué y su padre Joan Piqué, al parecer le abrieron las puertas a su nueva nuera, situación que no le ha caído muy bien a Shakira, quien decidió romper relaciones con ellos, al punto de ignorarlos en algunos eventos escolares de sus hijos.

La advertencia de la madre de Piqué a Clara Chía Martí

Montserrat tuvo una comparecencia reciente en televisión en la que indirectamente pudo referirse a la actual novia de su hijo Gerard, Clara Chía Martí.

La nueva pareja se ha mantenido en el ojo del huracán ante sus constantes paseos y salidas, por lo que suelen ser perseguidos por algunos paparazzis.

La madre de Piqué ha decidido replicar algunos detalles de uno de los looks que Clara llevó a su último viaje con Piqué en Praga, detalle que demuestra su aceptación a la relación que ahora marca la vida de su hijo.

Montserrat Bernabéu le hizo un guiño al look de Clara Chía Martí. Foto: Instagram @tv3

En aquel momento, Clara acompañó a su novio a un torneo de póker y lució unas zapatillas blancas y negras a dúo con su novio y ahora su suegra ha decidido aparecer frente a las pantallas con las mismas zapatillas, avalando el estilo de su nuera el cual ha sido duramente criticado por los internautas.

Muchos han calificado de “insípida” y “desaliñada” a la joven pero su suegra decidió hacerle un guiño.

Gerard Piqué y Clara Chía Marti saliendo del Marriott Hotel. pic.twitter.com/HnMjotofGw — ShowMundial (@ShowmundialShow) December 22, 2022

Bernabéu no solo destaca por ser la madre de uno de los futbolistas más importantes en la historia de España, sino también como una eminencia en la medicina española, como demuestra su cargo de Instituto Guttmann, un centro de referencia a nivel mundial mundial en rehabilitación de personas con lesiones agudas.

“De cada 3 personas que sobreviven a un ictus, una tiene un problema de discapacidad. A nivel de movilidad, parálisis de extremidades, que condiciona andar, riesgo de caídas, secuelas muy discapacitantes y cognitivas, menos visibles, de memoria, concentración, aprendizaje… La rehabilitación tiene que ser personalizada, de cada paciente, y definir un programa para cada problema, multidisciplinar, logopedas…”, dijo como parte de su entrevista.