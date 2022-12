“¡Me van a despedir de acá!”: Gonzalo Ramírez cerró el noticiero de una forma muy inusual

Gonzalo Ramírez tiene singulares salidas en Meganoticias, pero sin duda la que protagonizó en el cierre del programa de este día jueves, ha sido por lejos una de las más inusuales.

El periodista estaba en compañía de Andrea Arístegui y María Inés Sáez, justo cuando esta última hablaba sobre el estreno del documental de Titanic, momento en que comenzaron unas risas cómplices entre los integrantes del departamento de prensa.

“Qué bonita esa flauta”, dijo Arístegui al escuchar la icónica canción de Titanic. “Cómo olvidarla, pero avancemos, que yo tengo que reflexionar sobre esta situación que han inventado”, dijo Gonzalo Ramírez, tal como consignó el portal Página 7.

“Tenemos una idea muy divertida”, soltó su compañera, aunque claramente no era algo comprensible para los televidentes, pero a los pocos segundos revelaron de qué se trataba.

“Me quedó dando vueltas lo de Titanic, ¿por qué tuvo que morir Leonardo Di Caprio?” , preguntó Mané Sáez, haciendo que el exconductor del Buenos Días a Todos transparentara la situación.

“Yo le voy a contar a la gente este plan humorístico de este departamento de prensa. Hay un video circulando de un señor que toca la canción de Titanic en flauta. Lo hace pésimo y es viral”, aseguró el periodista. Y luego agregó que “quieren que yo despida este noticiero con la flauta, pero no lo voy a hacer, porque no he ensayado”.

De todas maneras, con el instrumento ya en sus manos, se dispuso a interpretar el tema central de Titanic: “Ahora todos están pendientes”, se percató Ramírez, quien se giró para ver cómo todos los observaban.

Sin esperar más, sopló las primeras notas y desató las risas de Andrea Arístegui: “Ya, ¿ven? Me van a despedir de acá. Íbamos tan bien. Mané, esto es su culpa”, finalizó.

