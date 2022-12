“Nos cayó gordo...”: Programa mexicano le refregó su infidelidad a Cristián de la Fuente por hacer polémicos comentarios

“Nos cayó gorda la reacción de Cristián de la Fuente”, asegura el conductor de un programa farandulero mexicano donde analizaron los polémicos dichos que el actor chileno entregó en el marco de la final mundialera de Qatar.

Fue a través de las redes sociales que el actor manifestó que: “No sabía que en México había tanto francés. Todos apoyando a Francia. Después le dije a alguien: ‘Oye, qué increíble que haya tanto francés en México’”.

Eso dijo en una historia de Instagram tras el partido, causando escozor en los programas de farándula cuate, porque adempas agregó: “Qué mal, por qué ir en contra de alguien, mejor ir a favor de alguien. Vamos Argentina. ¡Vamos!”, siendo la frase que más llamó la atención de los medios aztecas, tal como consignó el portal de Meganoticias.

No se la dejaron pasar

El show televisivo azteca llamado “De primera mano”, no se quedó callado y se dieron todo el tiempo del mundo para analizar sus críticas y enviarle un ácido recado.

“Si no estás a gusto, vámonos”, dijo el presentador Gustavo Adolfo, extendiéndole directamente la invitación a que deje el país por su crítica. En tanto, una de las panelistas fue más reaccionaria con él y señaló de entrada que “uno le va a quién le da la gana”.

“No puede decir este señor, actor, que por cierto hay cosas más graves que ha hecho, que sí son cuestionables, de las cuales no quiere hablar mucho, como su infidelidad reciente... Perdón que lo meta así, pero, si está criticando a los mexicanos, yo también me estoy recordando de las cosas que no me gustan del actor”, aseguró, aludiendo a la conocida infidelidad a su esposa, Angélica Castro, que cometió durante este año el intérprete chileno.

Observa aquí el video del programa donde destrozan a Cristián de la Fuente.