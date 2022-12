¿Por qué Di Mondo?: El ícono de la moda explicó el motivo de su nombre

Durante estos días, Di Mondo ha estado en todos los medios tras confirmar su quiebre con Eric Javits. Sin embargo, no es la única razón por la cual acapara la atención, puesto que sus extravagantes vestuarios y su brillante personalidad han logrado conquistar a todo el público.

El socialité siempre ha dejado un halo de misterio sobre algunos aspectos de su vida, sobre todo por el origen de su nombre.

El influencer es el nuevo invitado en el programa estelar de Julio César Rodríguez, “Pero con Respeto”, en donde explicó que “mi nombre real es Edmundo porque mi abuelo materno se llamaba así y siempre me gustó el nombre”.

“En el 2010 tuve una experiencia dentro de una meditación que es la más profunda que he tenido y fui descubriendo cosas mías y sentí que quería cambiarme el nombre”, confesó.

Según las palabras de Di Mondo, él sí recibió la ayuda que necesitaba. “La verdad es que sentí que quería este cambio y estaba trabajando por muchos años con un astrólogo y me dijo que en mi carta hay un espacio por si quería hacerlo, eso fue en el 2012″.

Como el influencer le quería sacarle la E a su nombre, el sujeto “me dijo que si le agregaba una I y cambiaba la U por O me calzaban los números exactos a lo que nací. Ahí fue que tomé la decisión de que el nombre fuese Di Mondo”, explicó.

Sin embargo, esta alteración tuvo dificultades puesto que hasta hace muy poco no podía usarlo en su documentación oficial, por eso es que “cuando me pasaron el pasaporte con este nombre me puse a llorar, porque sentí que este era yo”, se sinceró.