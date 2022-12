“Tú siempre estás tratándome mal”: Nataly Chilet y Mauricio Israel tuvieron fuerte encontrón en vivo

Nataly Chilet y Mauricio Israel protagonizaron un tenso momento en vivo este jueves en Sígueme y te sigo. Todo ocurrió, cuando comenzaron a hablar sobre la llegada de Eduardo Fuentes al matinal Buenos días a todos, espacio que él animará pronto.

Nataly destacó que Fuentes había dicho que pretendía presentar una alternativa distinta a la programación habitual de las mañanas, por lo que quizá podrían alejarse de la política y contingencia como hacen los demás.

Pero al instante Mauricio Israel respondió diciendo que eso es lo que dicen todos los animadores cuando van a asumir un nuevo proyecto. Palabras que para ella no fueron muy agradables, porque le dijo: “Yo te pediría querido Mauricio que no desprecies mis reporteos, yo con mucho cariño le escribo a todos”, ante lo cual el comentarista le respondió señalando que “tú siempre te sientes atacada, yo simplemente analicé las palabras de Eduardo Fuentes”.

Si bien siguieron hablando tranquilamente, Nataly de repente no aguantó sincerarse y le dijo a Mauricio: “Es que sabes que, no me gusta que me trates mal en pantalla. Tú siempre estás tratándome mal en pantalla con varios malos comentarios. Tú estás acostumbrado a tratar mal a la gente parece, te pediría por favor respeto, respeto a los colegas”, añadió la periodista, tal como consignó el portal MiraloqueHizo.

En ese momento Titi García-Huidobro intentó explicar la situación, pero la periodista insistió con sus críticas: “Yo entiendo lo que dice Mauricio y me gustaría continuar con lo que estamos haciendo porque no voy a llegar nunca a un acuerdo con Mauricio porque pensamos distinto”.

Luego Francisco Kaminski le preguntó a Nataly qué es lo que le molestaba tanto de su compañero. “Yo tengo que ser muy honesta, desde antes que llegara Mauricio Israel, cuando me enteré que venía, yo me sentí incómoda con la situación porque hay cosas que me molestan, por eso yo ese día le escribí a Marisol Gálvez para tener su versión respecto a la historia con Mauricio”, explicó ella.

“Sentí que él no podía venir a decir que es una blanca paloma, siendo que él tenía un peso y todos tenemos una historia, por supuesto, entonces en ese momento a mí me provoca un rechazo”

Al escuchar a su compañera, Israel respondió que “cuando uno llega prejuiciado, no hay nada más que hablar, a lo que Nataly respondió que “en todo caso, Mauricio, yo que soy profesional voy a seguir debatiendo contigo porque pensamos distinto y eso va a enriquecer la situación”.

Al final, Nataly Chilet intentó explicarle algo sobre periodismo a Mauricio Israel, aunque ahí sí que explotó Israel y contestó lo siguiente: “No me vengas a dar lecciones... a mí no me expliques nada porque no necesitas explicarme nada, a la gente que está en la casa, esta discusión ya le aburrió”.

