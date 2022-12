“Van a quedar locos”: Ingrid Cruz remodeló piscina y compartió el antes y después

La actriz de la teleserie “Hijos del Desierto” de Mega, Ingrid Cruz, compartió en su Instagram la remodelación de su piscina que la dejó totalmente feliz con los resultados. “¡Terminé! Van a quedar locos”, comentó en el video que publicó en su red social, contando el paso a paso de la restauración de la pileta.

“Es que se pasó, soy tan feliz”, se escuchaba en el registro que compartió.

“Por fin!!!! Termine de arreglar mi jardín!!!Aquí les dejo un tremendo antes y después !!Nada que me guste más que arreglar mi casita !!!♥️Fui a @atikaconcept me costó decidirme, son tan lindas todaaasss las cosas que tienen …Pero me asesoraron en todo y llegué al mix perfecto... un porcelanato tipo travertino para el murito y un mosaico bien caribe para la piscina”, escribió.

En las imágenes se ve la piscina con el agua sucia y con evidentes muestras de haber quedado en el olvido. “Así estaba… fea, yo lo sé”, reconoció, detallando los cambios realizados.

“Le sacamos el muro, que era lo que más me cargaba. Llegaron los materiales y estos son los que escogí”, contó.

Cruz contó que para darle un aire nuevo a la piscina, escogió un bello mosaico de tonalidad celeste, el que cubría toda la superficie.

Además, la pared la remodeló con una tonalidad similar y el muro lo cambió por cerámicos claros, otorgándole mucha más luminosidad a esta área.

“¡Miren qué maravilla!”, exclamó la actriz, al mostrar el resultado.

“Quedó espectacular su piscina”

“Quedó muy chula la piscina, mana. 👌 Está perfecta para hacer una posada jajaja. Invita al fandom y ahí caemos, yo picho el pisto. 😂🤭 Es broma, pero si quieres no es broma, “Súper hermoso te quedó po neñaaa!! Y tu Bella!!”, “Me vez muy bonita, te quedó linda tu piscina, te felicito .”Quedo espectacular su piscina con esos colores renovados, le hacía falta una remodelación y ahora quedo de lujo,”.