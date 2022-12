Yamila Reyna sorprendió con emotivo momento al evocar a su padre en programa “Hoy se habla”

La actriz y conductora de TVN argentina Yamila Reyna concentró la atención de la prensa de espectáculos al recordar emotivamente a su padre en el programa “Hoy se habla”, según consigna La Cuarta.

Durante el espacio televisivo, junto a sus compañeras en la conducción Margot Kahl, María Elena Dressel y María José Castro o “Lady Ganga”, hicieron mención a los homenajes que suelen realizarse para estas festividades de fin de año para recordar a los seres queridos que ya no están, compartiendo registros de familiares que murieron no hace mucho.

Yamila Reyna enseñó una fotografía donde se le ve junto a Daniel Humberto Reyna, más conocido en la escena musical trasandina como Sebastián o el Monstruo Cordobés, su padre, quien falleció el 2017 a causa de un cáncer de colon.

“Esta foto es la que tengo en un altar en la casa, siempre le pongo plantas, inciensos, y todo lo que le gustaba”, indicó la actriz argentina durante el programa.

Nostálgico recuerdo

“Cuando paso mucho tiempo sin soñar con él, lo reto y literalmente a la noche sueño con él. Esta foto es muy linda porque es cuando papá estaba haciendo la tapa de uno de sus discos, creo que una de sus mejores etapas, y yo estaba mirándolo de afuera, con mucha admiración”, señaló.

“Te juro que recuerdo este momento y estoy feliz de recordarlo así, me emociono porque me voy para allá. Él me mira, para la sesión me llama y me abraza, y esa es la foto. El fotógrafo paró y nos tomó esta y otra donde me está besando. Es un momento tan hermoso de los dos”, comentó Yamila en lo que se convirtió en un emotivo instante en la pantalla chica.