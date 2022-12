“Yo me muero, ni cag****”: La confesión sexual de María Elena Dressel que dejó impactada a la “Fiera”

La periodista María Elena Dressel dejó la grande con su confesión sexual en el podcast de Pamela Díaz y Chiqui Aguayo. En el momento que la animadora le preguntó cuál fue el lugar más raro donde ha tenido sexo, la respuesta de Dressel impactó a todas las presentes.

“En varias partes, pero en la nieve”, confesó la periodista, “¡¿Cómo?!, yo me muero, ni caga*** me saco la ropa”, exclamó Pamela Díaz, mientras que su compañera de conducción dijo “¡¿A poto pelao en la nieve?!”.

“Pero congelado el poto, pero mal”, comentó Marisela y la “Fiera” dijo “No, a mí se me congela la yoli”, lo que despertó las risas del equipo técnico que estaba grabando. María Elena explicó la logística del acto, señalando que colocaba una parka en el suelo.

“Aparte con frío el hombre”, señaló la parlamentaria. “Ay yo soy friolenta, me enferma el frío, yo podría con 50 grados de calor, pero me carga el frío”, comentó Chiqui Aguayo. Pamela le preguntó si había sol y María Elena le contestó que sí había sol, no estaba en una tormenta.

“Ca** de frío, me muero (...) se le congela, un ‘palo rico’... No me desubiqué”, comentó Pamela Díaz causando risas.