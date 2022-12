Adal Ramones responde con dura verdad a quienes lo atacaron por su paternidad a los 61 años

El coductor de televisión Adal Ramones anunció este mes que tendrá un nuevo amor: se trata de su cuarto hijo, quien viene en camino. Informó que su esposa Karla de la Mora espera el segundo bebé de ambos. Ha sido la mayor felicidad que ha recibido este año cuando Ramones cumplió 61 años.

Con Karla, de 38 años, tuvo la pequeña bendición de Cristóbal, quien ya tiene tres años y es la ternura de la familia. Adal y De la Mora se casaron hace cinco años y desde entonces derrochan amor. Ellos querían agrandar la familia, por lo que lo siguieron intentando hasta que finalmente lo lograron.

Será a finales de mayo cuando conozcan a su retoño. “El amor se multiplica… Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Bienvenid@ … te estamos esperando♥️ Te puedo asegurar que llegarás con una GRAN MAMÁ! Y yo siempre intentando partirme en mil”, fue el mensaje con el que anunció su gran noticia del 2022.

Adal se estrenó como padre en el 2011 con Paola y luego comenzó a perfeccionar su nuevo rol con Diego. A ellos los tuvo durante su primer matrimonio con Gabriela Valencia.

Padre ejemplar

El conductor de “Don’t lo hagas” ha demostrado que sus hijos son lo primordial en su vida y pese a sus numerosos compromisos laborales, las distancias y otras responsabilidades, Adal es un hombre muy organizado, que busca tiempo para estar presente en la vida de cada uno de sus hijos, aunque “se parta en mil pedazos”. Este era uno de sus sueños de adolescente: ser un grandioso padre.

Apoya incondicionalmente a su hija Paola, de quien está orgullo por cada uno de sus logros y permite que ella tenga sus propias experiencias. “Y que le pagan su primer sueldo como directora e inmediatamente lo tuvo en su cuenta de banco, me invitó una súper cena en #sunsetboulevard Mi paolaramones dirigió un video clip y me llena de orgullo verla tan aguerrida y feliz”, escribió en una publicación en su cuenta en Instagram.

Viejo para tener hijos

La noticia de su nueva hijo trajo hermosos mensajes de felicitaciones, pero también el rechazo de un grupo de internautas que lo calificó como “viejo” para empezar a criar de nuevo. “Ya no será su padre, sino su abuelo”, “no verá crecer a su hijo”, ¿Cómo se puede tener un hijo a los 61 años? A esa edad no se tiene las fuerzas de la juventud”, así atacaron al host de tv, quien tuvo que eliminar los comentarios y además limitarlos en cada una de sus publicaciones.

Pero no solo tomó esa medida, sino que les dedicó un post a sus haters con un video que tiene una estupenda moraleja. El material tiene por título: “y tú, ¿haces reír a tus hijos? ¡No es la edad, es siempre la actitud”. Esto lo acompañó con el mensaje: “La vida no tiene fechas o edades, esas las inventó el hombre y su afán de poner límites. Ya deberíamos saber que no podemos ajustarnos en una edad para tomar la decisión de casarnos, ni en una fecha para decidir iniciar o terminar una licenciatura”.

Continuó: “¿Cuando debería retirarme de una actividad que amo? O cuándo renunciarle a un jefe o trabajo que no te hace feliz. ¿Sabes cuando debes ser padre? ¿Solo podrías si tienes dinero o propiedades? Qué edad o fecha es la óptima para la mayoría de las cosas que hacemos?”.

Fue aplaudido por sus fanáticos.