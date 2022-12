Humberto Sichel tuvo encontrón con entrevistado en Viña del Mar: “No haga preguntas hue...”

Un desagradable y tenso momento tuvo que afrontar el periodista Humberto Sichel cuando realizaba despachos en directo desde los cerros de Viña de Mar para Chilevisión Noticias, cubriendo el incendio que afecta a la zona, según consigna La Cuarta.

Hubo intercambio de palabras sin problema alguno con algunos vecinos, hasta que el profesional se topó con uno que se molestó con su actitud.

“Algunos dicen que no vengan (a ayudar) porque es difícil el acceso, otros dicen que vengan. ¿Usted dice que faltan manos acá?”, consultó Sichel.

“Que vengan, pero que bajen a ayudar porque está mansa cag... Si te dai cuenta, la hue... partió de allá arriba, hue... y termina allá abajo en la Quinta Vergara. La mitad de Viña quemado, viejito”, indicó el hombre.

Tenso momento en cámara

“Que vengan manos. Con pala en mano, con guantes... ¿Qué se necesita?”, insistió el comunicador.

“No, van a venir con las manos a limpiar... con la pala, poh”, ironizó el vecino, agregando tensión al diálogo.

Humberto Sichel: No, pero ¿qué se necesita?

Vecino: Pala, poh, papito. Scos, gente, manos, poh, papá. No haga preguntas hueo..., papito.

Humberto Sichel: Oiga, pero no se enoje, si le estoy haciendo una pregunta. No son preguntas hueo... porque allá, dos casas más allá, nos dijeron que no (necesitaban más ayuda).

Vecino: Es que allá están listos los cabros, acá no. Mira allá, le falta a la gente del frente, mira el cerro, poh, mijo, no solamente esta pura avenida.

Humberto Sichel: Ya, que te vaya bien, chao.

De esta forma el periodista de Chilevisión Noticias dio por terminado el tenso momento transmitido en directo.