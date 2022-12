La defensa de Mauricio Israel a las rudas palabras de Nataly Chilet: “No me vengas a dar lecciones”

En “Sígueme y te sigo” de TV+ todo iba bien...hasta que Nataly Chilet destacó que Eduardo Fuentes había dicho que pretendía presentar una alternativa distinta a la programación habitual de las mañanas, al llegar a la conducción del “Buenos Días a Todos”, por lo que quizá podrían alejarse de la política y contingencia como hacen los demás.

Ahi fue que su compañero Mauricio Israel respondió diciendo que eso es lo que dicen todos los animadores cuando van a asumir un nuevo proyecto. Palabras que para ella no fueron muy agradables, porque le dijo: “Yo te pediría querido Mauricio que no desprecies mis reporteos, yo con mucho cariño le escribo a todos”, ante lo cual el comentarista le respondió señalando que “tú siempre te sientes atacada, yo simplemente analicé las palabras de Eduardo Fuentes”.

Si bien siguieron hablando tranquilamente, Nataly de repente no aguantó sincerarse y le dijo a Mauricio: “Es que sabes que, no me gusta que me trates mal en pantalla. Tú siempre estás tratándome mal en pantalla con varios malos comentarios. Tú estás acostumbrado a tratar mal a la gente parece, te pediría por favor respeto, respeto a los colegas”, añadió la periodista.

La respuesta de Mauricio Israel

Un Israel desencajado aseguró que “aquí hay un cuestionamiento a mí como persona (...) a mí me han cuestionado como ser humano y como persona y eso de verdad me dejó mal. Por eso yo quisiera de verdad, ahora, hoy, en este minuto, pararme e irme porque me siento cuestionado como persona”.

“En este programa se ha dicho que yo ataco a la gente por las cosas que digo y ella se siente atacada ¿Y tengo que pedir disculpas a cada rato?”, terminó.