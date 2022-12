“Lávese esas patas señor”: critican la poca higiene de Camilo durante sus conciertos

Además de su talento, Camilo siempre se ha caracterizado por tener un estilo de vida fuera de lo común, así como costumbres y tradiciones que dejan mucho que desear y por las que ha sido criticado una gran cantidad de veces en las redes sociales.

Esto sin obviar que sus atuendos no siempre son los más acordes a las alfombras rojas o celebraciones a las que asiste con su esposa Evaluna quien también posee un estilo irreverente y que no siempre encaja en el gusto de los expertos en moda. Pero, más allá de eso, el cantante no deja de sorprender a sus fans con sus acciones, sobre todo en el escenarios.

Y es que tras la exitosa gira que denominó “De adentro pa’ fuera” y con la que recorrió gran parte de Latinoamérica, el colombiano no dudó en agradecer a su fiel fanaticada por apoyarlo en esta travesía tan productiva para su carrera, pero a pesar de que esto generó alegrías entre ellos, hubo quienes criticaron la foto que eligió el cantante para celebrar lo que ha sido su 2022.

Camilo es criticado por su falta de higiene

La imagen que utilizó Camilo para agradecer el apoyo de sus fans tras la muy exitosa gira muestra cómo quedan sus pies tras cada show, pues éste no le gusta usar zapatos y muchos menos cuando está en el escenario, ya que le gusta crear una conexión muy directa con su público.

Pero, lo peor de todo es que lo que mostró no resultó para nada agradable para sus seguidores, ya que la planta de sus pies estaba completamente negra del sucio que se pegó a ellas luego de la larga jornada de cada show y esto hizo que muchos de sus seguidores le pidieran un poco más de higiene al cantante.

“Lávese esas patas señor”, “Camilo parece que no se bañara, siempre tiene aspecto de no estar aseado”, “Que asco que esa sea la primera foto”, “Así yo tenia una madrastra que andaba con las patas así”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la publicación de esta imagen que fue catalogada en su mayoría como asquerosa.