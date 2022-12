¿Stefan Kramer dejará la imitación?: El humorista asegura que le gustaría reinventar su carrera

Stefan Kramer lleva más de dos décadas de exitosa carrera y a sus 40 años confesó que ya está pensando en dar un paso al costado para dedicarse a sus otros intereses.

Según lo recopilado por TiempoX, el humorista se habría sincerado con respecto a esta situación en su libro “Stefan, Memorias Breves Autorizadas por Kramer”, en donde explicó que aún tiene intenciones de irse a vivir fuera de Chile, pero no necesariamente de internacionalizar su carrera.

“Todavía está entre nuestros planes como familia ir a vivir fuera, pero con el tiempo he llegado a la convicción de que las cosas pueden ocurrir cuando se tiene la madurez necesaria, cuando hay menos ansiedad, cuando se está disfrutando y fluyendo”, se puede leer en el texto.

“Las cosas efectivamente, llegan cuando tienen que llegar. Con mis 40 años siento en serio que me calmé, y me encanta ese estado, de hacer foco en el presente, en lo que me está pasando ahora, en lo que hoy vivo”, reflexionó.

Por su parte, en relación a su futuro, Kramer enfatizó en que “siempre he tenido claro es que no me imagino esto de internacionalizarse siendo imitador. Tampoco me veo a los 50 años haciendo lo mismo. Siempre he pensando que, a pesar de que amo lo que hago con respeto a la observación, mi carrera no pasa, creo yo, por avanzar o seguir creciendo haciendo lo mismo. No sé por qué no me veo, como que me aburre”.

Stefan ahora quiere explorar otros géneros como “los documentales de personajes o las series con componentes biográficos. Descubrir su biografía me parece fantástico, lo encuentro un paso adelante de una imitación. Como lo que vivió mi mentor Jim Carrey, que en un momento se pasó para el drama y lo hizo bien y fue bien evaluado”.

Sin embargo, “no es algo que me desviva. O sea, si es que en algún momento se da y si, como siempre digo, tiene sentido, le damos pero hasta hoy nada me hace salir de la comedia”, afirma.