Willy Geisse y su honestidad al 100%: “Soy bastante promiscuo y no me da vergüenza decirlo”

El productor de eventos Willy Geisse estuvo invitado en el programa de Tonka Tomicic “Tenemos que Hablar de sexo”, en el capítulo sobre discutieron sobre la sexualidad a los 60 años.

Consultado por Tonka sobre cómo vive su sexualidad, Geisse contestó: “tengo 66 y estoy disfrutando la vida, lo estoy pasando bien, yo antes era como súper traumado sexualmente, era muy gordo y tirar con la luz apagado de verdad era una alta, ahora me acepto”.

Pero en ese momento la animadora le pregunta por qué dicen que le gusta “comer a la carta”. “Soy bastante promiscuo y no me da vergüenza decirlo, porque me cuido, me gusta pasarlo bien”, explicó.

“Define promiscuo”, le pide Tomicic. “Picoteo por acá, picoteo por allá, me gusta hacerlo”, dijo Geisse, provocando las risas en el set..

Consultado sobre si se ha enamorado, el producto aseguró que “me he encontrado con puros pasteles y los pasteles engordan (...) soy medio puto parece, me cuesta”.

