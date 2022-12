Estas ex parejas de famosos pasan juntos las fiestas navideñas y dan una lección de madurez

Las fiestas navideñas son quizá el momento más estresante y angustiante del año por todas las expectativas que las rodean sin embargo, cuando tienes una buena relación con las personas que inevitablemente aparecen en la celebración, todo mejora.

Para quienes están separados y tienen hijos de por medio, puede ser todo un reto llegar a acuerdos sobre quién se irá con quién pero si eres de las que prefiere estar en paz y hasta convivir todos juntos, entenderás a la perfección a estas ex parejas de famosos que celebran la Navidad juntos.

Bruce Willis y Demi Moore

Demi Moore y Bruce Willis han demostrado en varias ocasiones que son familia, pase lo que pase. Los ex siempre han celebrado la temporada navideña juntos con sus hijas y hasta han fusionado a sus familias (Demi y sus hijas se llevan de maravilla con la actual esposa e hijas de Willis).

Recientemente sorprendieron con la tradicional postal navideña en la que se puede ver a las tres hijas de Willis y Moore: Rumer, Scout y Tallulah, junto a sus medias hermanas Mabel Ray y Evelyn Penn, quienes son fruto del matrimonio de Willis y Emma Heming (también en la imagen).

Ahora que Demi y Bruce serán abuelos por parte de su hija Rumer, han estado más unidos que nunca y sin duda ha sido el mejor regalo de navidad adelantado.

Kate Hudson y Matt Bellamy

Puede que la actriz y la cantante de Muse se hayan separado, pero eso no impide que pasen las vacaciones juntos por sus hijos.

La ex pareja llegó a pasar la temporada festiva junto con su hijo Bingham y su hijo Ryder de un matrimonio anterior, así como con sus padres.

Hudson y Bellamy incluso tienen una foto juntos con la que bromearon sobre su estatus de “exes”.

Kate Hudson Instagram

En la descripción se lee: “Desde nuestra familia moderna hasta tu ‘cualsea tu tipo de familia es tu tipo de familia’ te enviamos mucho amor y bendiciones en esta Nochebuena. #ExMas #HolidayFun #SantasComing”.

Cuando los famosos cancelaron su compromiso dejaron claro que no hubo rencores pues tuvieron una gran relación.

Kris y Caitlyn Jenner

No es ningún secreto que las Kardashian Jenner son una de las familias más extravagantes de Hollywood que no escatiman cuando de celebrar la Navidad se trata. Y es que si bien han tenido conflictos familiares muy mediáticos por ex parejas, al final siempre terminan más unidas que nunca.

Eso incluye a Kris y Caitlyn Jenner, quienes a pesar de haberse divorciado en 2013 debido a “diferencias irreconciliables”, siguen estando presentes en la vida de la otra.

Es especialmente durante las fiestas navideñas y de fin de año que suelen reunirse en sus fiestas de lujos ya que no sólo se llevan bien sino que quieren disfrutar de sus hijas y nietos.

Grettel Valdez y Patricio Borghetti

Grettel y Patricio llevan varios años separados pero mantienen una relación amistosa que ha sorprendido a todos. Aunque el conductor formó una familia con Odalys Ramírez, sigue compartiendo con Grettel a su hijo Santino, razón por la que han optado por buscar estar en paz.

La actriz ya ha dicho que son una “familia extendida” por lo que no es extraño que compartan Navidades juntos. Por si fuera poco, Grettel y Odalys se llevan bien y sus respectivos hijos se tratan como hermanos lo que prueba que han tenido un buen ejemplo por parte de los mayores.