Bengalas, elfos y hasta iglúes, las fiestas de navidad más extravagantes de los famosos

La navidad es quizá una de las fiestas favoritas de mucha gente, es un mes donde se respira un ambiente de armonía, esperanza y mucho amor. Personas alrededor del mundo buscan compartir y unirse con sus seres queridos. Las celebridades no podían quedarse atrás y hay algunos que llevan este festejo a un nuevo nivel.

Conoce a los famosos que adoran la navidad y hacen fiestas extravagantes para una de las fechas más importantes del año. La extravagancia es el invitado especial de esta celebración.

Las fiestas no es lo único impactante de las fiestas navideñas de los famosos, algunos no escatiman si se trata de regalar algo verdaderamente impresionante a sus seres amados, quienes sorprenden con caros y peculiares objetos.

También te podría interesar: Así es la lujosa lista de regalos de Navidad de las Kardashian

Famosos amantes de la navidad y sus fiestas más extravagantes

Kardashian

El clan Kardashian es conocido por sus grandes y extravagantes fiestas. Era obvio que para navidad las hijas de Kris Jenner no se quedarían atrás, tanto que sus decoraciones son algunas de las más esperadas por el público, quienes no se conforman únicamente con un árbol de navidad sino con hasta 12 árboles repartidos alrededor de sus mansiones.

Fue en 2018, cuando la familia Kardashian decidió celebrar por todo lo alto, con una enorme fiesta blanca, como si el lugar estuviera inundado de nieve, y como era de esperarse, no festejaron solas, pues tuvieron invitados de lujo como Paris Hilton, John Legend, Sia y Jennifer López.

Mariah Carey

La navidad tiene un referente en la música y si bien Michael Bubblé también tiene muy buenas versiones de villancicos, la mujer que se lleva la corona es Mariah Carey, quien año con año, sorprende a su público con un álbum especialmente para estas fechas, tan solo hay que recordar su íconico tema ‘All I Want For Christmas is You’ lanzado en 1994 y que hasta ahora sigue inundando las celebraciones de estas fechas.

La cantante es reconocida por ser quien inaugure estas fechas, con grandes decoraciones, extravagantes vestidos blancos, rojos y terciopelo alusivos a la temporada y grandes decoraciones.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y su familia, que formó con Antonela Roccuzzo, siempre han sido motivo de artículos, pero ahora se han convertido en las estrellas del momento, luego de que Argentina ganara contra Francia en el Mundial de Catar 2022.

Aunque sus fiestas son mucho más familiares, es un hecho que los Messi, saben como celebrar la navidad, con grandes árboles de navidad, muchos regalos y hasta bailando la icónica cumbia argentina.

Taylor Swift

La cantante pop más popular de la década, es una de las celebridades cuyo cumpleaños (13 de diciembre) casi se mezcla con los festejos de navidad. Es por eso que ama todavía más estas fechas.

Fue en su cumpleaños número 30 que decidió plasmar estas dos bondades en una fiesta temática previa a la navidad, hubo de todo, luces decorativas, grandes cascanueces, gente vestida de elfos, muchos gorritos navideños, bengalas y por su puesto grandes invitados, entre ellos la modelo Gigi Hadid, Camila Cabello, Halsey y los chicos de 5 Seconds of Summer.

Paris Hilton

La socialité ha demostrado que no solo Halloween es tu temporada favorita del año, de hecho, con varios días de anticipación, Paris Hilton muestra sus árboles, sí, en plural, árboles de navidad que decoran toda su casa. Además, tiene su ya tradicional cena navideña donde convive con toda la familia Hilton y algunos invitados especiales como las Kardashian.