Con estos alimentos puedes derrotar al cansancio

Muchas veces nos preguntamos cómo puede ser posible que estemos tan casado sin hacer muchas actividades. La repuesta podría estar en la dieta que desarrollas y la ausencia de ciertos alimentos que contribuyen diversos nutrientes para derrotar la sensación de fatiga muscular y cansancio.

Pero es importante entender que lo principal es mantener debidamente la hidratación, situación que, aunque parezca increíble es un gran causante de los episodios. Por décadas la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda con reiteración que cada ser humano debe consumir al día como mínimo dos litros de agua, no obstante, las estadísticas reflejan que el 50% de la población mundial no lo cumple a pesar de conocer la información.

Tomar suficiente agua es fundamental para el cuidado de la piel y de todo el organismo. Foto: bing.com/images.

Alimentos para combatir el cansancio

Además de contar con concentración de nutrientes en su interior, existe algunos alimentos que contienen sustancias ergogénicas capaces de aportar fuerzas en los momentos de mayor necesidad. A continuación, te presentamos cuatro alimentos ideales para mantener al cuerpo fortalecido, hidratado y que siempre deberían estar incluido en tu dieta.

· Palta o Aguacate: Esta fruta rica en fibra es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3 que generan un importante efecto antiinflamatorio en el cuerpo, por lo que incrementan la eficiencia en el funcionamiento de los órganos que lo componen.

4. Aguacate o palta Foto: Wikimedia

· Café: El acompañante favorito de millones de personas y en especial en el desayuno, ya que su infusión ayuda de manera marcada a evitar diversos episodios del cansancio. El café no solo genera un efecto positivo sobre la función muscular, sino que también activa al cerebro, evitando el cansancio mental. Según una investigación publicada en la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews, una dosis prudente de cafeína consigue mejorar los resultados en cuanto a productividad, pero conviene no excederse de los 200 mg en una única toma.

Cultivo de café en una finca del municipio de Arbeláez, Cundinamarca (Juan Pablo Pino)

· Arroz: El aporte de carbohidratos es de suma importancia, por eso, nada mejor que incluir el arroz en el contexto de la dieta regular porque este alimento cuenta con azúcares complejos que ayudan a mantener estables las glucemias.

Deliciosa receita de arroz doce cremoso para fazer em casa facilmente Foto - Freepik - @natabuena

· Chocolate: Además de ser super delicioso, es una fuente de antioxidantes que contribuyen a neutralizar la formación de radicales libres y su posterior acumulación en los tejidos del organismo. Su consumo ayuda en algunos procesos inflamatorios e incluso pueden servir para luchar contra el cansancio y la fatiga.