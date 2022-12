“Me puse a tiritar y me puse a llorar”: María José Castro contó detalles de la propuesta matrimonial de Nicolás Copano

María José Castro, mejor conocida en las redes sociales como Lady Ganga (@soyladyganga), entregó esta tarde en el programa “Hoy se habla” mayores detalles de la sorpresiva propuesta matrimonial que recibió de parte de su pololo de 16 años, Nicolás Copano, en medio de los festejos navideños.

La pareja, que este fin de semana compartió en sus cuentas oficiales de Instagram una serie de cinco fotografías donde confirmaron su enlace, ya había explicado este lunes, en entrevista con lun.com, parte del emotivo momento que la panelista del espacio de TVN ratificó esta tarde.

“Después de abrir regalos, Nicolás me invitó a conversar. Había escondido la caja con el anillo tras los cojines. ¡Y no me di cuenta! Ahí me preguntó si quería que tuviésemos una familia y estar juntos por el resto de nuestras vidas. Apenas Nicolás abrió la cajita me puse a llorar y temblé. Sólo atiné a abrazarlo y besarlo”, relató María José en el diario de circulación nacional.

Su relato lo refrendó un enamorado Copano, quien agregó que “en ese instante me arrodillé y tomé su dedo anular izquierdo. Me dediqué a estudiar el tema y la leyenda dice que en la Antigüedad los romanos creían que existía una ‘vena amoris’ que se conectaba con el dedo al corazón”.

“Estuve todo el día nervioso por no fallar al tomar su mano. Yo me asusté porque pensé que me iba a decir que no porque la vi llorando, pero era de emoción”, explicó.

La confesión de Lady Ganga en TVN

Esta tarde, y luego de digerir con más horas la inesperada propuesta, fue que la ahora flamante novia reconoció que el momento le provocó una evidente emoción.

“Hay una música especial para vos, hoy (...) el Viejito Pascuero de la Cote le pidió matrimonio (...) amiga, felicitaciones. ¿Después de cuántos años de pololeo?”, arrancó Yamila Reyna en el estudio del canal público, provocando la inmediata respuesta de Castro y las bromas de sus otras compañeras de programa (María Elena Dressel y Margot Kahl).

“16 años (de relación). Mi papá le echó una talla al Nico. Le dijo: ‘Estaba bueno ya’, como prfff, deberías haberlo hecho hace varios años atrás”, inició Lady Ganga, quien explicó que su postura contraria al matrimonio no tenía que ver con el formar familia, sino que con el costo que implica realizar la ceremonia.

“Ojo, yo no estoy en contra del matrimonio, si todo bien con eso. Lo que uno dice es que es mucho derroche, mucho gasto en un matrimonio”, argumentó, al paso que insistió en que el momento fue algo tan inesperado como emocionante.

“Me emocioné, por supuesto. O sea, me puse a tiritar y me puse a llorar. De hecho, atiné sólo a abrazarlo. Y ni siquiera le dije que sí altiro, y él me decía: ‘Ya poh, dime que si’. La verdad es que fue un momento muy lindo, muy emocionante, y me encantó que haya sido en Navidad, una fecha que a mí me gusta tanto y espero que ustedes también lo hayan pasado muy bien en su Navidad”, cerró.