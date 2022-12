A sus 48 años y sin maquillaje, Hilary Swank presumió su embarazo en una divertida pijama

Hilary Swank disfrutó la Navidad como nunca antes con su barrigota y ansiosa por la llegada del 2023 para conocer finalmente el rostro de sus ansiados gemelos. Y que la ganadora del Oscar despide el 2022 lleno de alegría y lo ha dejado claro al posar junto a su árbol de Navidad.

A sus 48 años, el deseo de formar una familia junto a su esposo Philip Schneider se verá cumplido próximamente. Hilary está viviendo una de las etapas más lindas y complejas para una mujer, aunque muchos la han criticado por esperar los casi 50 para convertirse en madre.

“Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno ¡sino de dos!. Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer”, explicaba durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense Good Morning America.

Hilary Swank posó sin maquillaje para celebrar la Navidad

Si algo ha caracterizado a Hilary a lo largo de su carrera es su sencillez y en medio de su embarazo se ha encargado claro al despojarse de los estereotipos de belleza y posar completamente al natural.

La famosa pasó la Navidad en familia y posó junto a su árbol con una divertida pijama que marcaba por completo su barriga que aprece estar en sus últimos meses y también con su rostro libre de maquillaje.

“No podríamos desear un milagro más increíble ✨ ¡Muy agradecidos por estos dos regalos de toda la vida! 🎁🎁 ¡¡Feliz Navidad a todos!! Deseándoles todos los milagros en sus propias vidas en cualquier forma que tomen”, escribió junto a su postal donde se pudo ver con su look con rayas blancas, rojas y detalles en verde.

Sus fans elogiaron su valentía al apostar por la maternidad tardía y algunas seguidoras también compartieron sus experiencias con ella y se sintieron identificadas.

“Verte me da mucha esperanza en mi viaje para convertirme en mamá a los 40 años”, “Tengo gemelas milagrosas 16 meses ... disfruta cada momento”, “Tuve gemelos a mis 47 y la experiencia es encantadora”, comentaron.