“Antes me afectaba, ahora ya no”: Latife Soto se defiende de las críticas por sus predicciones erradas

La tarotista Latife Soto explicó este martes que recibe con humildad todas las críticas que le hacen los usuarios de redes sociales, quienes le reprochan habitualmente por no acertar con todas sus predicciones.

En entrevista con el portal de espectáculos de Tiempo X la astróloga aseguró que ha aprendido a convivir con los cuestionamientos a su trabajo, los cuales en un comienzo la mortificaban.

“Antes me afectaba, siendo honesta, cuando recién estaba fuerte el tema de las redes sociales, ahora ya no, porque lo que menos tengo es ego, soy humilde e hice un trabajo interno que no me debe afectar”, aseveró la tarotista, quien al finalizar el Mundial de Qatar recibió un sinnúmero de críticas por anticipar erróneamente que la final del torneo la jugarían las selecciones de Brasil y Alemania, representativos que fueron eliminados en las fases previas del campeonato.

Los aciertos de Latife Soto

Pese a ello, Latife asegura que sus predicciones sí han dado resultados positivos. Entre ellos, el haber acertado en tres ocasiones con los números del Loto. Una consulta que habitualmente le hace la gente en redes sociales.

“Ahora me da risa cuando dicen si supiera eso, porqué no doy los números del Loto, y me encantaría contestarle que tres personas sí lo han hecho porque yo les di los números”, aseguró la mentalista, quien incluso explicó que tales predicciones le permitió a una de esas personas llevarse un jugoso premio de 960 millones de pesos.

“Yo los preparé mentalmente para ganar, los hacía decretar y les dije que piensen en los números, que los anotaran. Esas personas venían muy complicadas y me hicieron regalos cuando acerté porque estaban agradecidos”, explicó Latife, quien además precisó que en su caso no deseaba ser millonaria, aunque si así lo quisiera ya lo habría sido.