Comparan a Toni Costa con Piqué por irse de vacaciones con la novia y “olvidar” a su hija

Ahora que llegó la Navidad, trajo consigo las fiestas para compartir en familia. Aunque con algunas excepciones, tal como sucedió con Toni Costa y su hija, que no estuvieron juntos en Nochebuena.

Así lo demostró la ex del bailarín, Adamari López, quien festejó con varias postales festivas y en donde el gran ausente fue el español, algo que le trajo muchas críticas en redes sociales.

Los internautas no le perdonan haberse perdido esta especial fecha al lado de Alaia, de 7 años, mientras que sí estuvo en el festejo que organizó su nueva novia, Evelyn Beltrán, junto con su hijo Timothy, quien es fruto de su anterior relación con Timbo Domínguez.

Por esta razón, Toni Costa fue comparado con Gerard Piqué, expareja de Shakira, que constantemente es captado con su novia Clara Chía Martí y poco con los dos hijos que tiene con la colombiana: Milan y Sasha.

Muchos le pidieron al entrenador que reaccione, pues todavía no es tarde para unir a la familia o al menos convivir con amabilidad y unión durante las fechas más especiales del año, algo que ya había avisado la presentadora de Telemundo días atrás.

“Este año es completamente nuevo. Va a pasar un tiempo con cada uno en Navidad, y eso es una novedad para la niña y para nosotros también. Antes solíamos pasar la Navidad juntos y celebrar los tres”, le reveló a People. “Aunque no estemos en el mismo lugar, queremos que ella esté feliz”, agregó.