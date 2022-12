Daniela Castro revela detalles de tóxica relación con Pascual Fernández, entre otras

Daniela Castro ya había sorprendido a sus seguidores en redes sociales con hondas reflexiones acerca de sus relaciones tortuosas, donde apuntó implícitamente a su expareja, Pascual Fernández.

“Yo había normalizado conductas que no son normales. Me di cuenta de que antes de eso vivía angustiada, me sentía culpable, vivía preocupada de llegar a la hora para que no se enojaran, preocupada de hacer feliz a alguien que quería todo para él”, escribió en Instagram la influencer en ese tiempo.

Transcurrido años de este sincero mensaje, Daniela Castro profundizó en el tema en un nuevo capítulo de “Zona de Estrellas”, revelando impactantes y agresivas actitudes que el ex chico reality habría propinado hacia ella. Asimismo, en el programa de TV, también se refirió a otra relación tóxica que ha mantenido, esta vez con Max Rivera, a quien acusó de estafa.

Las actitudes tóxicas de Pascual Fernández

Antes de entrar en detalles, Daniela explicó que ha hecho públicas estas actitudes a través de sus redes sociales, ya que asegura que se mantiene una relación de confianza con sus seguidores. En tanto, aclaró que hacer estas revelaciones pueden ayudar a otras personas que lidian con situaciones similares.

A continuación rememoró los momentos agrios con Pascual Fernández. “Siempre eran las mujeres tímidas o sumisas que caían en relaciones tóxicas y no entendía por qué yo, que tenía personalidad, terminé poniéndome patas para ir al matinal porque no le gustaba que usara vestido sin patas abajo”, aseguró.

Daniel explicó que fue una circunstancia tremenda, y que terminó cediendo, ya que él “jugaba mucho con el silencio, con el enojarse, con la indiferencia”.

“Yo tuve muchas señales que omití, juegan con tus emociones… Yo dejé de ver a muchos amigos, mi vida giraba en torno a que lo ayudara en el trabajo, a por qué no le conseguía trabajo”, puntualizó.