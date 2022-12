“El diablo vendiendo cruces”: Sergio Rojas descueró a Mauricio Israel en defensa de Nataly Chilet

El periodista Sergio Rojas se lanzó con todo contra el panelista de “Sígueme y te sigo” Mauricio Israel a quien catalogó como el mismísimo “diablo” y lo criticó por dar consejos familiares, siendo que él tendría ropa tendida tras acusaciones de su expareja por ser un padre ausente. Descargos que realizó durante su live de Instagram “Que te lo digo”.

“Me parece, honestamente, que no puede estar el diablo ahí sentando, vendiendo cruces”, dijo de entrada, cuando comentaban el tenso clima que se estaría viviendo al interior del programa que llegó a TV+ en reemplazo de “Me Late”.

Luego, lo repasó por mirar el paja en el ojo ajeno, siendo que tiene tejado de vidrio.

“No puede darle consejos a Mauricio Pinilla sobre el buen comportamiento familiar, cuando él tiene la escoba en la suya”, lo repasó.

“Obvio que te vas a sentir violentada”

Además, comentaron el conflicto que tendría Israel con Nataly Chilet, quien lo acusó de sentirse “violentada” con su presencia en el panel.

“Cuando tú te sientas al lado de un hombre que ha sido acusado públicamente de, por ejemplo, deberle plata a Rodrigo Herrera, de utilizar a mujeres y llevarlas a comer con dinero que no era de él…Con alguien que, además, tiene un problema familiar con su hija y su exesposa… o sea, obvio que te vas a sentir violentada. Le pasó a Savka Pollak”, remató.

Esto último, en clara alusión a la discusión que tuvo Israel con la comunicadora cuando fue invitada al programa para hablar de los padres con deudas por pensión de alimentos.

Días atrás, Nataly Chilet y Mauricio Israel protagonizaron un tenso momento en vivo este jueves en Sígueme y te sigo. Todo ocurrió, cuando comenzaron a hablar sobre la llegada de Eduardo Fuentes al matinal Buenos días a todos, espacio que él animará pronto.

Nataly destacó que Fuentes había dicho que pretendía presentar una alternativa distinta a la programación habitual de las mañanas, por lo que quizá podrían alejarse de la política y contingencia como hacen los demás.

Pero al instante Mauricio Israel respondió diciendo que eso es lo que dicen todos los animadores cuando van a asumir un nuevo proyecto. Palabras que para ella no fueron muy agradables, porque le dijo: “Yo te pediría querido Mauricio que no desprecies mis reporteos, yo con mucho cariño le escribo a todos”, ante lo cual el comentarista le respondió señalando que “tú siempre te sientes atacada, yo simplemente analicé las palabras de Eduardo Fuentes”.

Si bien siguieron hablando tranquilamente, Nataly de repente no aguantó sincerarse y le dijo a Mauricio: “Es que sabes que, no me gusta que me trates mal en pantalla.

Tú siempre estás tratándome mal en pantalla con varios malos comentarios. Tú estás acostumbrado a tratar mal a la gente parece, te pediría por favor respeto, respeto a los colegas”,

añadió la periodista, tal como consignó el portal MiraloqueHizo.