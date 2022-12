“Jamás hubo intencionalidad”: Mónica Pérez rompió el silencio tras su polémica entrevista a afectado por incendio

Finalmente Mónica Pérez rompió el silencio luego de haber realizado una polémica pregunta a un hombre que perdió todo en el último incendio ocurrido en Viña del Mar. Simplemente no pasó desapercibida al consultarle a Don Humberto -nombre del afectado- cómo iba a celebrar Navidad, cosa que hizo llorar al susodicho.

La periodista fue duramente criticada y fue denunciada por más de tres mil personas al Consejo Nacional de Televisión. Situación por la que decidió hablar con el diario Lun, donde partió contando que se comunicó con el vecino protagonista de la escena que fue rápidamente viralizada en redes sociales.

Mónica reveló que estuvo durante el día con Humberto y otros miembros de la comunidad, en donde le preguntó antes del despacho sobre lo que hará en Navidad, señalando que por eso le hizo esa consulta ante las cámaras, tal como consignó el sitio de La Cuarta.

“Cuando le pregunté en vivo se emocionó y yo también. Humberto ahí se emociona por otra cosa personal de él”, aseguró la comunicadora, quien además manifestó haberse sentido muy preocupada por cómo pudo sentirse la familia.

“Jamás hubo intencionalidad”

Aunque confesó que había alertado a su entrevistado de la pregunta que realizaría, Mónica aseguró que “cuando salen estos cuestionamientos, me preocupe mucho por si había ofendido a esta familia y más encima haber ofendido yo a Humberto. Jamás hubo intencionalidad en la pregunta, jamás haría algo así. Y hoy justamente me llamó Humberto en la llamada”, reveló.

Además, la periodista relató que “me dijo ‘Mónica, por favor, no le haga caso a nadie. Usted nos acompañó todo el día, así que no se preocupe, usted no hizo nada y yo no me sentí mal ante su pregunta’”.