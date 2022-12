Julián Elfenbein se puso nervioso por comentario de JC Rodríguez sobre Mane Swett

El animador Julián Elfenbein estuvo de invitado al programa Pero con Respeto, donde conversó con Julio César Rodríguez sobre varios temas, pero hubo uno en especial que incomodó al rostro de Chilevisión: La relación que tendría hace un año con Mane Swett.

Todo ocurrió cuando Julián Elfenbein comentó que tiene “pocos amigos en la televisión, pero no me relaciono normalmente con gente famosa”.

Fue el momento exacto en que JC aprovechó de preguntarle por su supuesto affaire con Mane Swett: “Menos ahora”, le dijo Rodríguez a Julián, logrando con ello ponerlo nervioso. “Se me ha relacionado antes con alguna animadora, pero hablo de antes, hace muchos años”, expresó Elfenbein.

“Y menos con una actriz”, le insistió Julio César Rodríguez, tratando de sacar alguna información sobre Julián Elfenbein y Mane Swett. En eso, el animador le dijo que él sabía lo que era salir con actrices, ya que tiene experiencia con alguna en el pasado, destacando “la intensidad” de ellas. “Por suerte, tú no”, agregó el conductor del programa Pero con Respeto.

Pero Julián se limitó a sonreír nervioso, tal como consignó el portal MiraloqueHizo. Y es que a pesar de los varios rumores que corren al respecto y los mensajes que se envían públicamente en redes sociales, el animador y la actriz jamás han confirmado la relación que llevarían desde hace un año.

De hecho, hasta Fran García-Huidobro, cuando estuvo en Socios de la Parrilla, hizo una particular broma sobre la relación de su amigo con Swett. “Yo ahora también molesto al Julián con la Mane Swett”, dijo en esa oportunidad la animadora, agregando que “no le dirijo la palabra hace como tres semanas, porque esas cosas me pican. Me dan celos”.