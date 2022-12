Julio Jung relata cómo conoció al actor de Superman tras amenazas de muerte a sus padres

El programa “Todo por ti” recibió de invitados en un reciente capítulo a Julio Jung y su madre, María Elena Duvauchelle, quienes conversaron con Cecilia Bolocco acerca de distintas facetas de sus vidas, tanto en el plano laboral como personal.

Pero lo que realmente llamó la atención fue la historia acerca de cómo Julio conoció al actor Christopher Reeve, histórico intérprete de Superman, cuando visitó Chile para apoyar a diversos actores que fueron amenazados de muerte durante la dictadura, en la década de los 80.

El momento fue suscitado cuando el actor de “Verdades ocultas” revisaba un álbum familiar de fotos con la ex Miss Universo y la imagen de Julio siendo niño junto a Reeve causó sorpresa en Bolocco. “¿Me puedes explicar cómo llega Christopher Reeve a tu casa?”, inquirió la conductora.

Superman defiende los Derechos Humanos

Julio rememoró que en 1987 diversos intérpretes recibieron amenazas de muerte, de las que no se libraron su madre y su padre, el actor Julio Jung.

“Me acuerdo que abrí la puerta de la casa para el cumpleaños de mi papá y me encuentro con una corona de flores, con 8 años. Mi madre y mi padre me agarran y me sacan de ahí. Años después me dicen que decía esa tarjeta: ‘Julio Jung, celebra tu último cumpleaños’”, confesó.

Julio Jung- Christopher Reeve

Luego de esta amenaza, su mamá, en ese entonces presidenta del sindicato de actores, se comunicó con el sindicato de actores de Estados Unidos para solicitar el arribo de un representante de la agrupación a Chile con intención de que concientizara acerca de los Derechos Humanos.

La responsabilidad recayó en el intérprete de Superman, quien viajó a Chile y se hospedó, durante su visita, en la casa de Julio Jung.

“Yo no podía creerlo, porque estaba en mi casa con ocho años, donde tu máximo héroe es Superman. Yo abro la puerta y veo a mi mamá y al lado… para mi, era enorme. No podía creerlo”, relató Julio.

Avanzado el programa, María Elena también contó sus recuerdos de la figura de Hollywood en Chile y de la impresión de pequeño Julio al verlo llegar a su casa.

“Se abre la puerta, y Julio está frente a Superman. Su cara que tenía fue impresionante. Fue tan impactante que Reeve lo tomó de la mano, lo llevó a su dormitorio y le dijo ‘muéstrame un atlas’ y le explicó que él nació allá, que se fue acá, que estaba casado, que tenía hijos”, confidenció la intérprete.

“Se dedicó al niño, que estaba impresionado. Era un héroe de verdad”, calificó María Elena.